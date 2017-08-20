軍公教被概括數落 作家鄭華娟怒：有夠奇怪！

鄭華娟不滿說，反年改社團一次失常演出，為什麼全部的軍公教都要概括被數落呢？（翻攝自鄭華娟臉書）

世大運開幕，反年改團體鬧場惹來各方非議。作家鄭華娟指出，全台灣的軍公教公民都參加了這個反年改社團，而且是該社團的社友嗎？這個社團有了一次失常團康演出，為什麼全部的軍公教朋友，都要概括被數落呢？

鄭華娟不滿說，一個小社團，被媒體誇大成全國議題，也沒見誰出來公正視聽，一堆智障煽動圖文，實在有夠奇怪！

她點出，抗議活動在民主國家很平常，請問在場的維安人員，為什麼沒有辦法阻止非相關人員的活動？這是安全措施沒有做好，這對在場的每一個人都非常危險！這種不及格的維安能力，要趕快改善，不然每一個人的安全，在活動期間都會受到威脅。

鄭華娟強調，沒有理由因為維安的疏失，就放棄了言論自由的權利，民主若缺少了抗議聲音，就永遠無法成熟。

(中時電子報)