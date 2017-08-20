世大運》中華隊舉重首面獎牌入袋 高展宏奪男子62kg銅牌

世大運舉重是中華隊奪牌重點項目之一，今晚男子62公斤級選手高展宏以抓舉131公斤、挺舉158公斤，總和289公斤奪得銅牌，且這3項都破他個人記錄。而此量級的金牌選手辛哲邦來自北韓，等於今天舉重3面金牌都被北韓囊括。

(中時)