王正棠再見失誤遭責備 蔡英文暖心留言安慰
世大運棒球賽中華隊今(20) 日首戰法國，中華隊整場領先情況下，9局下法國滿壘2人出局，卻因中外野手王正棠再見失誤，最後3比4輸給法國隊。不少網友在比賽結束後湧入王正棠臉書開罵，不過，總統蔡英文在底下留言安慰，要他「不要失去信心，台灣球迷都會繼續為你們加油」。
中華隊輸球，不少網友湧入王正棠臉書留言，有的人開罵，也有人替他加油打氣。蔡英文留言說道：「正棠，那一球沒接到，你一定比誰都難過。你要加油，不要失去信心，所有的台灣球迷都會繼續為你們加油」。
中華隊前8局取得3比0領先，不料9局下，後援的江國豪抓到2出局，卻在投出觸身球保送後被連敲3安崩盤，失1分還被攻占滿壘；中華隊緊急推吳俊杰救火，雖讓對方擊出中外野飛球，但王正棠竟發生接球失誤，壘上跑者全回壘得分，中華隊首戰以輸球作收。
(中時電子報)
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