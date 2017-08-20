準確度高達95％！日本研發出一滴血可診斷出13種癌症
日本國立癌症研究中心等團隊研發出利用一滴血能同時診斷出13種癌症的檢測方法。該方法是對癌症分泌的「微小RNA（核糖核酸）」進行檢查。與使用「腫瘤標誌物」的現行血液檢查相比，新方法的優點是發現率更高，能發現極為早期的癌症。
日本共同社20日報導，這個研究團隊計畫以癌症患者為對象推進臨床研究，希望數年內獲得國家認證。研究負責人落谷孝廣表示，這種檢查對患者身體負擔小且較為廉價。若能早期發現，就可進行更為有效的治療，有利於削減醫療費用。檢查費用預計為2萬日元（約台幣5550元）。
報導稱，目前腫瘤標誌物檢查主要檢測癌細胞死亡時出現的蛋白質，因此癌症不發展到一定程度，就難以發現，還存在準確性的問題。
該團隊著眼於癌細胞在血液中所分泌、被稱為「微小RNA」的物質。團隊利用冷凍保存在國立癌症研究中心及國立長壽醫療研究中心約4.3萬人的血液，調查了乳癌、大腸癌等13種癌特有的微小RNA。
利用檢測微小RNA發現癌症，準確度高達95%左右。這13種癌症包括胃癌、食道癌、肺癌、肝癌、膽道癌、胰腺癌、大腸癌、卵巢癌、前列腺癌、膀胱癌、乳癌、肉瘤、神經膠質瘤等。
(中時)
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