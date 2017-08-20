桃猿前3棒殺很大！聯手敲5打點打趴獅

藍寅倫達成生涯200安里程碑，又助球隊奪勝，雙喜臨門。(中央社資料照)

Lamigo桃猿昨比賽後段反撲，逆轉擊敗統一獅，今(20日)兩隊本周最後1場交手，儘管猿隊只有4名球員有安打演出，不過前3棒殺傷力十足，包辦全隊9安中的6安，貢獻5分打點，讓打出10安又有全壘打出現的獅隊，只能俯首稱臣，以4比7吞下2連敗。

此役由猿隊率先突破防線，3上趁獅隊先發潘威倫控球不穩，靠2保送和郭永維的安打，無人出局攻占滿壘，接著1棒藍寅倫擊出二壘滾地球送回1分，2棒林智平再貢獻適時安打，讓球隊添得第2分。隨後猿隊5上攻勢再起，靠郭永維、藍寅倫、林智平和王柏融4安，以及陳俊秀高飛犧牲打，再攻下3分。

猿隊攻勢不斷，獅隊則被猿隊先發林樺慶壓制，前5局以1比5落後。而這場比賽獅隊投手只要投保送，往往沒好事發生；7上潘威倫抓到1出局後，保送9棒嚴宏鈞，隨後獅隊換上陳育軒中繼，但面對打擊火燙的前3棒，他沒能壓制住，先被藍寅倫敲安，又連續保送第2、第3棒，免費送猿隊第6分。

眼看陳育軒提著汽油桶上班，獅隊緊急再換上賴泊凱，雖讓陳俊秀打出高飛犧牲打，未讓失分擴大，但獅隊已落後多達6分。獅隊第7到第9局試圖反撲，先是7下唐肇廷轟2分炮，8下再發動滿壘攻勢，並靠楊家維高飛犧牲打添1分，反攻卻也到這打住。

猿隊整場敲出9安，全由郭永維、藍寅倫、林智平、王柏融貢獻，其他打者1安難求。反觀獅隊8人有安打演出，共敲10安還比猿隊多1支，甚至還有全壘打演出，但未能有帶殺傷力的攻勢，種下敗因。值得一提是，5打數敲2安的猿隊開路先鋒藍寅倫，達成生涯200安里程碑。

(中時電子報)