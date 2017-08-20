日本將開發新雷達 探知大陸俄國匿蹤戰機
俄國衛星網報導，日本防衛省正在開發下一代雷達系統，目的是為了有效追蹤俄羅斯和中國大陸所設計的先進匿蹤戰機。
衛星網引述日本媒體稱，日本下一年度的防衛防算中提出建造新的神盾驅逐艦，安裝陸基型神盾雷達，還提出開發日本自製的先進雷達系統，也就是說日本決定除了持續引進美國的神盾雷達以外，他們也打算自己研發。據日經新聞報導，防衛省已編出1.78億美元的研發資金開發下一代新型雷達，似乎是一種「新型、可攜帶式雷達」，並且還附有無線電電波信息收集的能力。預計該系統將在2024年研發完成並開始運作。
俄羅斯和中國大陸一直為自己的匿蹤戰機開發許多先進技術，俄星網認為，由於發時間較晚，所以這些技術將會比美國的還要進一步，這是後方技術優勢。俄羅斯的開發出了Su-57，也就是原本暫稱的T-50，這是一款空優格鬥與隱密攻擊的單座雙引擎多功能戰機。上頭配備先進航空電子系統以及相控陣雷達(AESA)。Su-57已研發7年，聯合飛機公司總裁尤里．蘇利薩爾(Yury Slyusar)表示，第一架量產型的Su-57會在2019年投入使用。
中國大陸的主要匿蹤路機則是成都飛機公司研製了殲20，它是具有雙引擎、三角翼輔前翼的第五代戰機。從2011年1月首飛，並於去年的珠海航展上公開演出。
(中時電子報)
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