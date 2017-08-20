機密文件：澳軍事基地 曾參與美國軍事行動

美國國家安全局前雇員史諾登洩露的文件顯示，位於澳洲中部愛麗斯泉市附近的松峽軍事基地曾參與美國軍事行動，為後者提供信號定位和情報分析。

松峽基地的正式名稱是松峽澳美聯合國防設施，代號為「降雨」，為美軍特種部隊或無人機提供攻擊目標的地理位置。

此次曝光的另一份美國國家安全局文件說，松峽基地的作用不止是收集並提供信號，而且還分析這些信號。

對於上述曝光文件，澳洲輿論指出，由於美軍空襲，特別是無人機襲擊造成不少平民傷亡，因此一旦美國面臨戰爭罪指控，澳洲可能成為戰爭罪被告遭牽連。

(中時)