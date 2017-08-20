49歲周慧敏健身 零贅肉S曲線100％少女感

周慧敏凍齡有成，完全看不出已經49歲。（圖／中時資料照）

周慧敏曬健身照，零贅肉身材少女感十足。（圖／翻攝自周慧敏主意工作室微博）

49歲「玉女掌門人」周慧敏，除了臉蛋凍齡有成，苗條身材也保養得宜，近年她熱衷於公益活動，較少出現在螢光幕前，但日前她的工作室曬出一組她健身的照片，預告有個大計畫，讓粉絲十分期待她接下來的行程。

周慧敏工作室日前在微博PO出一系列她努力健身的照片，表示她要開始鍛鍊體魄迎接大計畫，「一個大家問了好久的問題，下星期初有答案了」，讓粉絲相當期待會有什麼活動。

照片中，周慧敏穿著一身黑，認真地進行拉吊環運動，吸睛的是，就算年近半百，她還是保持零贅肉的好身材，尤其褲子的貼身設計，更凸顯出她的纖細長腿，被網友大讚滿滿少女感。

(中時電子報)