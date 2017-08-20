陸高鐵復興號9月上路 時速350公里

澎湃新聞網報導，中國鐵路總公司表示，將於9月21日實施新的列車運行圖，在部分線路增開客貨列車。屆時，「復興號」動車組將在京滬高鐵率先實現350公里時速運營，大陸將成為世界上高鐵商業運營速度最高的國家。

這次新運行圖的實施，武漢至九江高速鐵路也將於9月全線開通運營，初期安排開行動車組列車26對，拉近湖北與江西間的時空距離。此外，鐵路部門還將增開西安北至福州、武漢至溫州南、北京南至青島北、蘭州西至南昌西等客運需求旺盛方向動車組列車17對，優化調整運行區段13.5對，增開貨物列車236列。

(旺報)