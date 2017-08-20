往下紮根 阿卡貝拉音樂節首辦兒童夏令營

來自六城小朋友齊聚一堂，一起進入阿卡貝拉音樂的第一哩路。(人聲越集提供)

2017年國際阿卡貝拉音樂藝術節昨天在香港結束，今年首度增設國際兒童夏令營課程，來自六座城市的小朋友齊聚一堂，一起進入阿卡貝拉音樂的第一哩路。

主辦單位台灣Vocal Asia人聲樂集行銷統籌阮亨利表示，藉由亞洲阿卡貝拉音樂藝術節(VAF)的舉辦，將阿卡貝拉作推廣，希望做到每一座城都有屬於它自己的阿卡貝拉音樂，「但是這幾年下來，發現最核心的問題，就是推廣跟欣賞，培養新生代樂迷這件事不做不行，今年雖然不是在台灣主場主辦，但還是克服困難，希望從香港開始讓孩子接觸阿卡貝拉音樂。」

今年第一次在香港首度舉辦VAF For Kids，邀請來自北京、上海、杭州、香港、韓國、台灣等亞洲六城的孩子，先在當地進行培訓，再到香港一起上阿卡貝拉課程，並在香港迪士尼演唱，小朋友都樂在其中。

擔任兒童阿卡貝拉音樂教育總監，劉靜諭目前也是萬芳高中音樂老師，投入阿卡貝拉教育訓練多年，自有心得，「進入音樂的領域，從哪裡都好，阿卡貝拉學習的不但是團隊合作，也是人生態度。」劉靜諭表示，要加入阿卡貝拉無伴奏人聲演唱得條件之一，除了獨唱時要撐起場面，也要願意退到第二線幫夥伴配唱，這樣才有可能成功。

今年的亞洲盃阿卡貝拉大賽成績也出爐，由韓國五人組合Narin奪得全場總冠軍，亞軍Mosaic來自香港，台灣代表團的海鷗‧K人聲樂團(Seagull-K Vocal Band)與日本的變色龍樂團(Chameleon Gakutai)雙獲季軍。

(中時)