北京近3成大學生 每月生活費逾新台幣7千元

《北京青年報》報導，近日浙江一位媽媽每月給1200元（人民幣，下同）生活費卻被女兒怒問「是否是親生」一事引發熱議。記者在北京大學生群體中隨機發放調查問卷，調查結果顯示，近3成北京大學生每月生活費超過1600元、約7267元新台幣。

其中，每月生活費的主要開支在餐飲伙食所占比例高達48.16%，購買穿戴和社交娛樂上的開支比例位於第二、第三。

調查資料還顯示，受訪的135人中僅有2人未曾有過網購經歷。不少大學生表示，利用各大電商平台主要購買穿戴、占28.86%、零食小吃占16.04%、生活用品為13.97%等，涉及種類廣泛。

(旺報)