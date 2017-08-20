土城木材加工廠起火 幸無人傷亡

土城區大暖坑1處木材加工廠，晚間8時33分許傳出火警，警消獲報趕往，迅速控制火勢。（吳堂靖翻攝）

今（20）日晚間8時33分許，土城區大暖坑1處木材加工廠冒出熊熊大火，警消獲報派遣43輛消防車、124人前往搶救，晚間9時30分許已控制火勢，燃燒面積約450平方公尺，幸無人傷亡，詳細起火原因仍待進一步調查。

(中時)