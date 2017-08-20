美國61歲嬤受困自家泳池 靠臉書救命！

美國新罕布夏州的61歲婦女萊絲莉‧卡恩(Leslie Kahn)，日前在自家游泳池玩水時，泳池通往地面的樓梯竟然斷了。由於她年事已高，無法靠手臂的力量把自己弄上岸，頓時進退不得，被困在池子裡。

當時，萊絲莉家中的其他人都外出，她的手機又擺在屋子裡，沒辦法打電話求救。不過萊絲莉並未驚慌失措，因為她的平板電腦就擺在池邊的椅子上。她先以泳池的清潔棍，把椅子拖向池畔，再拿起平板電腦在某個臉書社群網頁po文求救，為了引起社群內的朋友注意，萊絲莉不忘在標題加上911字樣。

一位住在她家附近的女子先為她報警，接著和另一位鄰居跟警察一塊現身，成功讓萊絲莉脫困。

(中時)