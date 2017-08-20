王健林繼續買! 將在蘭州開建新計畫
中國地產企業萬達集團上月才大手筆出脫旗下酒店與文化旅遊項目，為「輕資產」瘦身。不過這顯然未阻擋萬達集團董事長王健林擴張事業版圖的決心，近日宣布要在甘肅蘭州投資全新文旅項目。
甘肅日報報導，王健林18日到甘肅考察，在與甘肅省委書記林鐸、省長唐仁健會面時，表示將加大對甘肅投資力度，在蘭州市投資建設一個大型文化旅遊項目，同時將在甘肅其他城市新建設10個項目。這也是王健林將13個文旅專案售予另家大陸地產商融創中國後，首度表態將建設新的文旅項目。
上月19日，萬達商業才分別與融創中國、富力地產簽署了轉讓協定，萬達以637.5億元人民幣（下同）的總價，將77家城市酒店全部股權以及13個文旅項目的91％股權分別轉讓給上述兩家公司。其中，融創以438.44億元的價格，接盤萬達的文旅項目。
(工商)
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