李彥宏：AI影響將遠超互聯網 且不存在泡沫

近年多家中國大陸科技公司先後投入人工智慧（AI）發展，大陸互聯網巨頭百度更是走在前頭。對此百度創始人兼CEO李彥宏認為，「互聯網是前菜，人工智慧才是主菜」，強調人工智慧對於社會的影響會遠大於互聯網。

華爾街見聞報導，李彥宏19日晚間出席「亞布力中國企業家論壇2017年夏季高峰會」時，提到百度從2013年就開始大力投入AI，並成立深度學習研究院，正是因為看到人工智慧的影響力將比互聯網更加深遠。

李彥宏指出，百度是一個技術基因很強的公司；而近5、6年，行動互聯網時代沒有什麼技術革新，所以百度無法發揮其技術特長。但進入到AI時代，百度成功的機會變大了。

對於市場開始憂心AI是否已出現泡沫化的過熱跡象，李彥宏並不認同。他認為，如果AI領域有泡沫的話，也是相關的公司估值上可能有泡沫，是資本炒作出來的，但這個技術還在繼續發展並未停止。

(工商)