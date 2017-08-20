夫家沒廁所 印度婦獲判離婚

印度一名婦人因為丈夫家裡沒有廁所，迫使她必須走出家門到戶外解決大、小便問題，法院判決准許這名婦人和丈夫離婚。

印度西北部拉賈斯坦邦一個家事法院日前裁定這名婦人勝訴，婦人指控丈夫在5年婚姻期間，沒有提供室內廁所，已構成虐待。

法官表示，村子裡一些婦女常得忍到天黑，才能到戶外解手。露天隨處大小便，在印度已是嚴重衛生問題，法官認為，這對婦女來說也是頗丟臉的事，不給婦女一個安全的解手環境，的確是一種虐待。

(中時)