世大運》震撼教育 中華男籃首役輸19分

中華隊後衛陳盈駿20日攻下全隊最高15分。(陳怡誠攝)

不少球迷帶著國旗在場邊熱情加油。(陳怡誠攝)

中華男籃20日在台北世大運首場預賽遭遇東歐強豪拉脫維亞，更吸引上萬名地主球迷，擠進台北小巨蛋瘋狂替中華隊加油打氣，可惜中華隊仍以56比75吞下預賽第1敗，接著21日晚上8點在台北小巨蛋迎戰匈牙利。

中華隊排出陳盈駿、李愷諺、黃聰翰、蘇奕晉與陳冠全先發，全場第1分更由陳盈駿搶下，可惜陣容擁有4名兩米以上長人的拉脫維亞，仍徹底發揮身材優勢，不過雙方打完首節，中華隊僅以13比19落後。

來到第2節，中華隊仍有溫立煌、范士恩、黃泓瀚等人輪流進球，可是拉脫維亞除了利用內線優勢，也展開三分火力，轉眼擴大領先到13分，打完上半場，拉脫維亞39比30領先，更抓23籃板，比中華隊多11個。

下半場中華隊雖嘗試追分，可惜自身三分火力無法發揮，加上失誤過多問題仍存，讓拉脫維亞保持兩位數以上領先，起碼中華隊沒讓比分持續擴大，前3節結束，中華隊仍以41比54落後，末節還有一拚希望。

可惜拉脫維亞完全不給中華隊任何追上機會，第4節一開始就打出誇張的13比2猛攻，瞬間就把領先差距擴大到24分，儘管靠著陳盈駿持續搶分，中華隊卻無法挽回場上頹勢，無奈宣告吞下台北世大運首場敗仗。

(中時電子報)