李㼈遭「天打雷劈」流鼻血嚇壞老媽 掛保證「不會死」
台視八點檔《牡丹花開》日前在嘉義舉辦見面會，主要演員李㼈、劉曉憶、吳佳珊及閃亮亮一同亮相，現場湧入大批粉絲熱情相挺，閃亮亮擔任主持人，演員們妙語如珠，氣氛十分熱烈！由於節目預告透露李㼈即被車撞又在晴天遭「天打雷劈」，際遇慘烈，讓粉絲很關心，李㼈急著安撫：「請放心！阿水師不會死，會繼續陪伴大家。」
李㼈在21日劇情中，先被車撞又突遭「天打雷劈」，並從超過一人高的圍欄摔落，滿臉是血、全身泥濘，活像災難片男主角，讓擔心的粉絲們直説:「如果阿水師（李㼈）真的出事，就要來拆台！」李㼈聽了笑說:「觀眾好入戲、真可愛」
除了精采動作戲之外，李㼈也神奇展現流鼻血可以收放自如，他歸功於多年經驗的累積：「血漿濃度和放入時間都需算得剛剛好，開拍前先把血漿注入鼻子，憋氣先演一段，再讓它慢慢流出來」。因為太逼真嚇得李媽媽來電關切。李㼈表示：「媽媽到市場，好多人吿訴她我受傷了，她很緊張，已跟她解釋是假的啦！」。
首次到嘉義辦活動，劉曉憶對民眾的支持非常感動，她說：「天氣炎熱，還有這麼多人來支持，嘉義鄉親的熱情真不是蓋的！」成功瘦身的劉曉憶所到之處備受稱讚，讓她笑得合不攏嘴:「真開心！」吳佳珊一身勁裝出席預告將回歸，在見面會上引發民眾關注，她賣關子説：「李㼈是我兒子，劉嘵憶是我女兒，只能透露到此。」令人相當期待。
(中時)
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