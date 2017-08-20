陸企境外投資 大陸官媒：「走出去」也要「走回來」
中國大陸企業境外投資問題突出，6部委今年以來已3度發文規範，實為近年來罕見。中國大陸官媒新華社今（20）日便發文稱，企業海外投資「走出去」也要「走回來」，境外投資漸趨理性。
新華社報導，根據普華永道的報告，2016年中國大陸企業海外投資並購金額達2,210億美元，幾乎是2015年的3.5倍。其中不乏盲目、跟風、追熱點等非理性現象，部分並購甚至存在轉移資產的嫌疑。
針對這一現象，從去年底開始，大陸國家發改委、外管局、商務部等部門就海外投資與跨境併購監管頻頻發聲。近日，國務院「公布關於進一步引導和規範境外投資方向的指導意見」明確提出，限制房地產、酒店、影城、娛樂業、體育俱樂部等領域的境外投資。
政府的強化監管正在收到成效。商務部的數據顯示，今年前7月，中國境內投資者對境外企業新增非金融類直接投資572億美元，較去年同期下降44.3％。房地產業，文化、體育和娛樂業對外投資分別下降81.2％和79.1％，僅佔同期對外投資總額的2％和1％。
普華永道中國大陸中區諮詢服務主管合夥人李明表示，具有戰略意義的跨境並購，尤其是產業升級及「一帶一路」項目將在2017年佔據海外並購市場的主導地位，這些項目將幫助中國企業彌補產業缺口。尤其消費升級是目前中國經濟的主要驅動力之一，因此很多投資併購案，標的雖在國外，瞄準的卻是大陸國內龐大內需市場，呈現「走出去」也要「走回來」。
(工商)
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