被王心凌痛罵「荒謬又醜惡」 姚元浩事發後首現身說…

姚元浩事發後首現身，表示心情還正常，但人卻消瘦不少，面對關於王心凌的提問，則保持沉默由工作人員代答。(中時資料照片)

「甜蜜教主」王心凌上月25日爆發內褲私密照外流事件，男星姚元浩認了是他拍攝但否認是洩照兇手，王心凌透過經紀公司多次發表聲明，一度表示不排除對前男友提告，姚元浩則是在律師陪同下報警抓散布者，並向女方喊話「一定要告」，得到王心凌回批痛罵「荒謬又醜惡」，昔日愛侶如今只剩怒火與戰火。

而在王心凌私密照外流事件爆發後的27天，王心凌日前被目擊到泰國散心，還爆出有新歡，而據《蘋果日報》報導，姚元浩今天從大陸搭機返台，首度現身，面對媒體詢問關心，他表示：「還好啦，正常」，然身形卻消瘦了不少。

事發後首度現身的姚元浩，心情看上去還算輕鬆，也跟媒體又所互動，然被問到女主角王心凌，則有身旁工作人員阻擋代答「謝謝你的關心，這個還是先不回答」他則保持沉默，至於被問報警後有無新進度？姚元浩仍未回，再度由旁人代答「公司已經全權交給律師處理，我們會全力配合調查」。

之後姚元浩所屬經紀公司也回應媒體，表示發生這樣的事，姚元浩心情當然低沉，「畢竟分手後跟昔日情人對簿公堂這種事，任何人都不希望發生的」，公司選擇不追問他的心情變化，但表示接下來姚元浩將投入新戲拍攝，盼他「在工作中慢調適心情」。

(中時電子報)