被王心凌痛罵「荒謬又醜惡」 姚元浩事發後首現身說…
「甜蜜教主」王心凌上月25日爆發內褲私密照外流事件，男星姚元浩認了是他拍攝但否認是洩照兇手，王心凌透過經紀公司多次發表聲明，一度表示不排除對前男友提告，姚元浩則是在律師陪同下報警抓散布者，並向女方喊話「一定要告」，得到王心凌回批痛罵「荒謬又醜惡」，昔日愛侶如今只剩怒火與戰火。
而在王心凌私密照外流事件爆發後的27天，王心凌日前被目擊到泰國散心，還爆出有新歡，而據《蘋果日報》報導，姚元浩今天從大陸搭機返台，首度現身，面對媒體詢問關心，他表示：「還好啦，正常」，然身形卻消瘦了不少。
事發後首度現身的姚元浩，心情看上去還算輕鬆，也跟媒體又所互動，然被問到女主角王心凌，則有身旁工作人員阻擋代答「謝謝你的關心，這個還是先不回答」他則保持沉默，至於被問報警後有無新進度？姚元浩仍未回，再度由旁人代答「公司已經全權交給律師處理，我們會全力配合調查」。
之後姚元浩所屬經紀公司也回應媒體，表示發生這樣的事，姚元浩心情當然低沉，「畢竟分手後跟昔日情人對簿公堂這種事，任何人都不希望發生的」，公司選擇不追問他的心情變化，但表示接下來姚元浩將投入新戲拍攝，盼他「在工作中慢調適心情」。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。