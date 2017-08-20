廣州擬審批管理零收費 向民眾徵求意見

廣州市發改委發布《廣州市行政事業性收費改革實施方案》，並向社會公眾徵求意見，廣州將停徵或免徵涉及14個部門的25項行政事業性收費。

《南方日報》20日報導，根據徵求意見稿，廣州將按照建設與國際接軌的投資環境的要求，加大推進行政事業性收費改革力度，將基本實現「審批管理零收費」，進一步擴大供給側結構性改革行政事業性收費免征范圍，充分體現政府公共服務均等化管理，使廣州成為全省乃至全大陸行政事業性收費最少的地區之一。

(旺報)