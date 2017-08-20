動員3800人！ 世大運開幕式 海內外觀眾動容

世大運19日在台北田徑場開幕，開幕演出「活力島嶼」為題，舞出島嶼生命力及對天地的感恩。（資料照片，陳信翰攝）

太極門太極陣以「薪傳 傳心」為主題，結合世大運標語主軸「For You · For Youth」，展演將最古老的體育活動「武術」。（圖／太極門提供）

台北世大運19日晚間在台北田徑場舉行開幕式，多段精彩文化節目演出，讓全場觀眾大飽眼福。（中央社）

台北世大運19日晚間在台北田徑場舉行開幕式，安排多段節目演出，藝人A-Lin（中）身著繽紛服飾，為全場帶來精彩歌曲《一直走》。（中央社）

2017世大運開幕式日前於台北田徑場舉行，三大創意主秀「活力島嶼」、「匯聚台北」、「世界部落」亮眼吸睛，由編舞家謝杰樺、劇場導演廖若涵及科技藝術家林昆穎聯手打造，匯集眾多表演藝術好手，以舞蹈貫穿其中，加上巨幅LED投影舞台，細緻展現台灣地理、歷史、生活和科技等多種面貌，總動員人數超過3800人，氣勢非凡，令海內外觀眾動容。

參與第一段落「活力島嶼」的編舞者之一陳彥斌表示，從看見海洋、島嶼生成到島上的四季變化，舞蹈編排充分運用原住民舞蹈時的動態感、儀式和牽手元素，「動作包括跳躍、跳蹲和馬步扎，以及手拉手圍繞主舞台的大融舞，傳遞對島嶼的生命禮讚和感恩之心。」

第二段落「匯聚台北」取材台灣生活文化，包括辦桌、鐵皮屋、夜市、小鋼珠遊戲等都在其中。編舞者之一蔡博丞表示，在小鋼珠遊戲段落時，每位舞者頭上都戴了一頂特製的鋼珠帽，配合腳底下的LED鋼珠台動畫投影變化隊形，如同鋼珠台上滑來滑去的小鋼珠，蔡博丞說，「由於舞者頭上戴著鋼珠帽，因此頭部動作不能太大，所以這個段落雖然只有短短3分鐘左右，但為了展現小鋼珠的趣味性，我們足足調整了二、三十種版本，才找到滿意的方式。」

此外，「匯聚台北」另一吸睛片段，則是台灣戲曲學院民俗技藝學系跟東南科技大學表演藝術系學生的倒立、扛舉、翻轉等肢體特技表演，此段落的舞蹈編排之一李宗軒表示，「這個段落展現了青春活力，除了特技表演，還運用了民族舞、街舞和流行舞蹈元素。因為大會場的LED舞台無法標記定位點，因此表演者們都是靠身體記憶定點位置，非常不容易。」

第三段落「世界部落」展現台灣透過科技發展連結世界，眾多舞者拿著平板螢幕揮舞，場面浩大，同時也邀請現為美國瑪莎葛蘭姆舞團首席的旅美舞者簡珮如擔任獨舞。

簡珮如表示，在這場演出之前，她已有10年不曾在台演出，能回台演出非常感謝，「我在裡頭扮演晶圓女神角色，展現動作的力與美，為了讓舞動的線條更好看，我穿著漆上銀色的爵士鞋，同時為了防滑，鞋底下也貼上橡膠底，這是觀眾看不到的一面。」

台北藝術總監、資深藝評人耿一偉給予2017世大運開幕式高度評價，「這個演出有接地氣，非常成功，是一個具有台灣特色的開幕演出，內容有不同的層次，美感也被突顯出來。」

舞蹈家、資深藝評人張曉雄也給予開幕式演出高度評價，他表示，開幕式當晚運動員一度無法入場的插曲，絕佳的危機處理，讓開幕式的演出更為理所當然，「那種臨場的體育精神至上，是超越政治、戰爭，超越許多東西的，這是一個具有青春力量的慶典，從高中生到大學生，還有所有的編創團隊，他們克服種種困難完成任務，參與勝過一切。還有簡珮如的獨舞，從個體到融入群體，這樣的表現也是超越許多事情的。」

開幕式演出獲得好口碑，讓不少民眾也開始期待8月30日的閉幕典禮。

(中時)