4千球迷加油 世大運中華女足1：2飲恨美國
首戰獲勝的中華女足隊20日晚上在輔大足球場迎戰美國隊，中華隊在正規比賽結束時仍以0:2落後美國，直到商停時間由蘇芯芸頭鎚破網，讓全場球迷歡聲雷動，但最終中華隊仍以1:2落敗。中華女足後天晚上7時30分將迎戰南韓。
上半場開局不到一分鐘，雙方球員在中華台北隊禁區外為爭搶球，中華台北背號5號的後衛蘇芯怡將球清出禁區，被美國隊12號Karly ZLATIC抓住機會一腳射門得分，開賽僅48秒即進球，中華台北0比1落後。
落後的台灣隊女將隨即組織進攻，可惜未能成功挑戰美國隊禁區，遭美國隊守門員擋下，上半場以0:1落後。
下半場53分43秒中華守門員朱芳儀回傳球失誤，美國隊9號Rylee Baisden單刀切入禁區射門得分，比數形成0比2，落後的中華隊有多次進球機會，但仍與球門擦肩而過，直到商停時間由蘇芯芸挺身而出頭鎚破網，最後以1:2結束比賽。
抱病上陣的李綉琴說，很難得可以回家比賽，看到全場觀眾比中職觀眾還多，非常感動，每一次進球，觀眾席都會大聲歡呼，相當令人振奮，「如果能贏就更好了」。
李綉琴說，如果能早一點靜下來，打出中華隊平時的風格就好了，由於美國隊擅長打長球，中華隊應該要盡量持球，也許就有轉機。
(中時)
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