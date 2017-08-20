世大運》前7局被無安打 美國隊還是贏了

世大運美國隊今贏戰墨西哥，第8局串連攻勢，最終險勝墨西哥拿下勝利。(FISU提供)

世大運棒球項目，美國隊今迎戰墨西哥，前７局竟遭墨西哥投手群壓制沒有擊出安打，僅靠第4局4保送回來1分，兩隊前7局戰成1比1平手，直到第8局美國隊單局才靠著3支安打，攻下2分，終場以3比2險勝，拿下勝利。

美墨兩隊今上演投手戰，美國隊在第4局靠著單局兩次觸身、兩次四壞球先馳得點，不過來到第7局墨西哥也把握得點圈機會，敲出安打追回分數，兩隊前7局戰成平手。

直到第8局，美國隊才靠著Robert Neustrom擊出全隊首安，單局敲出3支安打攻下2分，最終以3比2驚險拿下勝利，總教練海勒(Rick Heller)表示，因為對墨西哥投手的變化球球路不熟悉，讓球隊前半段比賽打者一直摸索，不過好在最後還是順利贏球。

贏下首勝好彩頭，海勒指出，此役其實球隊發揮的不太順暢，所以接下來休兵一天會開會討論一下，在接下來的兩場預賽恢復正常水準，好好拿下比賽。

(中時電子報)