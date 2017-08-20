有驚無險 小行星將於9月飛掠地球

近地小行星的軌道常會與地球重疊，因此會飛掠與逼近地球。(圖/ESA)

名為「佛羅倫斯」(Florence)的大型近地小行星(Large Near-Earth Asteroid)將於2017年9月1日飛掠地球，依據史匹哲太空望遠鏡(Spitzer)和廣域紅外線巡天望遠鏡(NEOWISE)的調查，它的大小約為4.4公里，要是撞向地球將會帶來類似恐龍滅亡的大災難，所幸它只是飛掠而已。

每日科學報(Scitech Daily)報導，佛羅倫斯小行星離地球最近的距離約700萬公里，也就是約18個月球距離。聽起來很遙遠，但是從太空尺度上來看卻已經是相當接近。它是在1981年3月時，由澳大利亞的春季天文台的研究員謝爾特．巴斯(Schelte “John “Bus)所發現的，他把這顆小行星用現代護理工作的創始人佛羅倫斯．南丁格爾女士(Florence Nightingal)的名字來命名。

小行星佛羅倫斯將在2017年9月1日逼近地球。(圖/NASA)

2017年9月1日將是佛羅倫斯從1890年以來最接近地球的一次，直到2500年之後，這個小行星還會更接近地球。在8月下旬以後，佛羅倫斯會增加到9等，可以被小型天文望遠鏡中看見。

佛羅倫斯是近地小行星追蹤任務以來，發現過最大的小行星，天文學家將利用這個機會，近距離好好觀察研究佛羅倫斯，不過佛羅倫斯很暗淡，所以主要的調查工具將採用電波望遠鏡，美國航太總署的金石太陽系雷達(Goldstone Solar System Radar)，還有位在波多黎各，由美國國家科學基金會營運的亞雷西波電波天文台(Arecibo Observatory)，利用雷達波來掃瞄佛羅倫斯表面，科學家將會從雷達圖像來分析它的真實尺寸，精確程度達到10公尺的地貌細節。

倘若把佛羅倫斯、月球和地球相對距離來看，仍然遠達400萬公里，也不用太驚慌。(圖/NASA)

雷達波表面調查術可以在表面多雲與濃煙的情況，仍然利用雷達波來穿透雲層分析底下的地貌，先前「麥哲倫號」金星調查衛星就是利用這套技術，來幫助天文學家理解並繪製金星的表面，卡西尼別也是透過這個方式，調查被濃密大氣包覆的土衛六，地面的環境狀態。現在雷達波表面調查術也應用來觀察數百個小行星，當這些太陽系形後後的小型殘餘物接近地球時，深太空雷達就會對準小行星，研究其大小、形狀、旋轉方向、表面特徵和粗糙程度，這有助於更準確地確定它們的軌道路徑。

(中時電子報)