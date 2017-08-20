魚有靈性撐到他返台才走掉 張立昂痛哭一整天

張立昂出席活動，談到剛死掉的魚還相當難過。（K-SWISS提供、取材臉書）

張立昂出席代言活動。（K-SWISS提供）

張立昂出席代言活動。（K-SWISS提供）

張立昂剛從北京工作1個月返台，20日出席代言活動。（K-SWISS提供）

張立昂剛從北京工作1個月返台，他20日出席運動品牌活動時無奈表示，最近疑似因「水逆」諸事不順，除了自己感冒、身體發炎，車也送修換了一堆零件，連養了近4年的愛魚Quincy都突然死掉，讓他難過哭了一整天，「這隻魚和以前養的不一樣，牠會像狗狗般跟人有互動。每天我回家，牠會拚命游泳示好，我忙看劇本沒理牠時，牠會調皮故意翻身，把水噴出魚缸吸引我注意」。

他聽魚店老闆說，可能魚在他不在家時已經生病，撐到他回台才走掉，他聽完更加難過，當天剛好要參加《癡情男子漢》電影首映，他便把魚帶到信義區，繞了了很久找到一個有涼亭的公園，把魚埋在那，「希望牠在那裡會過得好一點」。他在臉書寫文章悼念Quincy，緋聞女友邵雨薇也留言安慰，他坦言邵雨薇之前去他家錄音時也見過牠，都會跟魚打招呼。

他在北京工作時與同門的布魯斯、森竣等人「同居」，客廳就是大家的健身房，幾個男生會一起煮健身菜。布魯斯是大家的健身教練，平常直呼他名字「魯斯」，一旦換上運動服，所有人主動改口尊稱「教練」，「太晚尊稱教練會來不及，因為會被操得非常累，我們離他認定的標準還差一段」。

他在北京工作期間，緋聞女友邵雨薇也在深圳拍戲，他說兩人微博、臉書都有互動。

(中時)