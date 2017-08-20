世大運》輸球責任全扛 陳盈駿：很抱歉
向來責任心很重的陳盈駿，21日賽後記者會一開口就說，「我們失誤太多了，我必須扛下輸球責任，真的很抱歉，尤其是上半場我太多失誤，也沒把節奏帶好！」看著陳盈駿難過神情，一旁的中華隊總教練帕克，卻把首敗說得很簡單。
「其實從數據當中可以顯示真實，我們三分命中率僅1成2，更出現23失誤，被對手抓了19個進攻籃板，」帕克說，「這些數據都在告訴我們，在場上展現出來的拚勁都浪費掉了，但我相信我們可以越打越好。」
陳盈駿攻下全隊最高15分，幾乎都靠強悍的切入破壞能力，他認為不只自己可以打出這樣凶悍的美式球風，包含黃聰翰、李愷諺、簡祐哲等隊友，也能做到跟他一樣的事情，只是每當有機會多打少，隊友們反而會收球不敢攻。
「從瓊斯盃開打前，到南韓移地訓練結束回來，我都不斷告訴隊友，要努力用身材去對抗，千萬不要畏懼，」陳盈駿說，「畢竟籃球是5個人的運動，不能只靠我1個人贏球，大家應該要跟我一樣勇敢進行肢體對抗才對。」
來到上萬名球迷的台北小巨蛋打球，對於陳盈駿來說，也是首次的經驗，「這應該是我打過觀眾最多的國際比賽，一開始我確實沒放開，也不習慣這麼大的場館，可是慢慢就適應了，面對不一樣的場館，就能吸收不一樣的經驗。」
說著說著當中，陳盈駿原本繃緊的臉，也逐漸開始展現笑容，畢竟這才是中華男籃在世大運的第1戰，接下來還有4場預賽，還等著陳盈駿與他的中華男籃隊友努力去爭搶勝利！
(中時電子報)
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