世大運》再爆冷！韓國派強投敗給捷克

已經在今年韓職選秀被三星獅選中的崔採興，今在世大運對上捷克，7.1局失3分無力幫助韓國隊贏球。(報系資料照)

台北世大運棒球賽預賽Ａ組戰況撲朔迷離，今中華隊在午場首場以再見失誤敗給法國，晚場Ａ組賽事由韓國對上捷克，捷克靠著第9局的安打串聯攻下致勝分，終場以4比3擊敗韓國，再度上演爆冷戲碼。

原本預賽Ａ組，中華隊與韓國被視為兩強，結果今日預賽首戰都慘遭滑鐵盧，韓國今迎戰捷克，推出已經在今年韓職選秀加盟三星獅的左投崔採興，結果主投7.1局雖狂飆9次三振，但在第3局被擊出串聯安打失掉3分，無關勝敗。

兩隊前8局打完戰成3比3平手，捷克第9局靠著連續安打串聯，攻下致勝分，終場以4比3擊敗韓國，也讓中華隊在22日對上捷克須全力搶勝，目前確定將派出效力富邦悍將的陳明軒先發。

(中時電子報)