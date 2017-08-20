英國政府本周將發布脫歐立場文件

英國脫歐部門周日宣布，將在本周發布兩份脫歐立場文件，內容概述在與歐盟進行談判時，針對商品法規到資訊保護等議題提出英國的戰略定位綱要。梅伊政府有意藉由這些文件來安撫企業、公民與投資者對脫歐談判的不安。

(工商)