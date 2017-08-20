韓國STX造船廠周日發生爆炸 至少4死

韓國STX造船公司位於昌原市的一間造船廠週日發生爆炸，造成至少4名工人身亡，至於事故發生原因目前仍在調查。據了解，周日發生爆炸的造船廠正在建立一艘可裝載7.4萬噸石油的油輪，並預定10月將交貨給一家希臘船運公司。

(工商)