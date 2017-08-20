世大運》4千觀眾捧場 中華女足揪感心

中華女足1球不敵美國，賽後仍一起到場邊感謝球迷支持。（李弘斌攝）

輔大足球場湧入4千球迷，將臨時看台坐得水洩不通。（李弘斌攝）

台灣被稱作是「足球沙漠」，女足尤其辛苦，但在臺北世大運20日的中華女足對美國之戰，卻有4千名觀眾湧入輔大足球場，堪稱國內這批女足球員在國內比賽最多觀眾的一次，讓女將感動之餘，直說唯一遺憾就是沒有贏球。

「回家比賽，第一次這麼多人幫我們加油，真的是非常大的動力！」李綉琴說，觀眾的熱情，讓她即使罹患重感冒，還是踢滿全場90分鐘，攻入她在本屆世大運的第2球，只差沒能用勝利來報答觀眾。

李綉琴在補時階段頭槌破門，讓輔大足球場的觀眾歡呼沸騰。（李弘斌攝）

4千球迷湧入輔大足球場。（李弘斌攝）

在美國長大的包欣玄則說，今天在輔大看球的觀眾人數，即使比起她在瑞典、日本的比賽經驗，也毫不遜色，「在瑞典女足比賽，可能500人就算多了，在日本我的球隊觀眾算多，能到1500人，但其他球隊也常常是幾百人。感謝每個來替我們加油的人，氣氛很好，希望能夠把台灣女足炒熱。」

前中華足協理事長盧崑山，也是看台上4千名觀眾之一，對民眾的熱情嘖嘖稱奇。盧崑山說，可喜的是大多數球迷都是第一次來看足球比賽，臺北世大運果然號召力十足，民眾有了第一次好的經驗，未來就有可能繼續欣賞和支持運動賽會。

(中時電子報)