葉毓蘭：別想舉著爭取退休警消權益大旗 就踐踏警察執法尊嚴!

反年改成員在世大運開幕場外抗議，涉嫌毆警的「南臺灣抗暴聯盟」發言人顏才仁（見圖）20日遭警方傳喚，前往萬華分局接受偵訊。（方濬哲攝）

2017台北世大運昨(19)日開幕典禮，反年改團體到會場外抗議，與警方發生推擠衝突，台北市警萬華分局漢中所巡佐劉金銓更在混亂中被毆傷。對此，亞洲警察學會祕書長葉毓蘭表示，別以為舉著爭取退休警消權益的大旗，就能踐踏警察的執法尊嚴，這樣行為與大腸花何異？

葉毓蘭提到，不管你是紅、黑、黃、白、藍、綠，只要是敢攻擊、毆打執勤中的員警，就是踐踏中華民國的法治，就是踐踏警察尊嚴！別以為拿著為退休警消爭取權益的大旗，就可以先去踐踏警察的執法尊嚴，這樣與大腸花何異？

葉毓蘭強調，請台北市警察局發揮專業，將世大運開幕時毆警、放煙幕彈與其他違法犯行的嫌犯身分、經過，公諸於世，不要讓謠言和子彈滿天飛。她說，治安事件就以法律處理，不必讓政治的黑手介入操控，成為挑起藍綠惡鬥或打擊特定族群的爭端。

涉嫌攻擊員警的「南台灣抗暴聯盟」發言人顏才仁，一度遭警方管束後令其離開；台北地檢署昨日深夜緊急簽發拘票，今日由員警南下高雄將顏嫌拘提到案，全案依妨害公務罪嫌偵辦。

(中時電子報)