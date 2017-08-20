天鴿颱風海警發布 影響恐擴及台南、高雄
氣象局已於今晚11時30分發布輕度颱風天鴿的海上颱風警報，明天中午可能會先針對台東、屏東等東南部地區發布陸上颱風警報，隨著時間推進，高雄及台南地區也可能會加入警戒範圍，至於影響會不會擴及嘉義，還得看颱風北移程度而定。
氣象局表示，天鴿颱風中心氣壓998百帕，今日上午的中心位置在鵝鑾鼻東南東方680公里之海面上，以每小時17轉11公里速度，向西轉西北西進行，中心附近最大風速每秒18公尺（即每小時65公里），相當於8級風，瞬間最大陣風每秒25公尺（即每小時90公里），相當於10級風。
氣象局指出，明日早上8時天鴿颱風的中心位置會在北緯20.4度，東經123.7度，即在鵝鑾鼻東南東方370公里的海面上，提醒在巴士海峽及台灣東南部海面航行及作業船隻應特別注意，並隨時收聽颱風的最新動態。
氣象局表示，明日颱風及外圍環流影響，東半部及南部地區有短暫陣雨或雷雨，北部及中部地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，澎湖、金門、馬祖為晴到多雲的天氣，明下午起台灣北部、東半部、恆春半島沿海空曠地區（含蘭嶼、綠島）及澎湖、金門、馬祖會出現8至9級強陣風，東半部沿海及南部沿海地區易有長浪發生。
氣象局指出，受到颱風或其外圍環流影響，明日上午起台灣東南部海面平均風力將增強至7到8級，最大陣風10級，下午起台灣北部海面及台灣海峽北部平均風力將增強至6到7級，雷雨區最大陣風10級，提醒作業船隻要特別注意。
氣象局預報員吳依帆指出，明天中午有很高機率會先針對台灣的東南部地區發布陸上颱風警報，高雄及台南隨著時間推進，也可能會陸續加入陸上警戒範圍，至於颱風影響會不會擴及嘉義，還得看颱風北移程度而定。
(中時)
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