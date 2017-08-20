吳朱鬥上演？吳敦義中委名單 刷掉朱立倫提名的不分區立委
國民黨主席吳敦義今天上任，並公布中央委員提名名單。不過據了解，國民黨立院黨團曾統計黨團立委有意參選中央委員者，並建議吳敦義提名，最後統計出一份10人名單，吳敦義最後只提名其中8人，刷掉朱立倫擔任主席時所提名的不分區立委。
10人名單中包括黃昭順、陳雪生、蔣萬安、費鴻泰、賴士葆、江啟臣、羅明才、李彥秀、陳宜民以及徐榛蔚，黃等6人為現任中央委員，依照慣例會優先提名，吳敦義僅新增蔣萬安、陳雪生兩人的提名，並刷掉陳宜民及徐榛蔚兩名不分區立委。
吳敦義總共可以提名210名中央委員，依照與前主席洪秀柱協調結果，162位現任者優先提名，其餘48名各自新提24人。不過現任藍委如許淑華、廖國棟、呂玉玲等人皆放棄被提名中央委員，名單開出不少空缺。
陳宜民指出，廖國棟擔任總召時曾向吳敦義建議所有藍委都應被提名中央委員，吳當時以名額不足婉拒，不過實際有意願參選中央委員的藍委僅10位，其中6人本來就在優先提名名單內，只有4人需要新增提名，且現任立委許多位表態不再續任，應有更多空間提名。
陳宜民表示，儘管兩人都是不分區立委，卻也用心在為黨服務，他自己就在高雄成立服務處，黨的要求也都配合，參選中央委員一事早已透過多方管道與黨部聯繫，黨部應知情，最後卻不在提名名單內，令他感到遺憾。
陳宜民質疑，不提名有意願參選中央委員的立委反而去提名一些初出茅廬的政二代，「難道是要搞派系？」陳憂心，如果黨內這樣操作方式恐怕會讓黨陷入不團結的狀態。
陳表示，可能有外界認為不分區由朱立倫提名，可能是朱的人，但實際上無論洪、吳、朱、郝等人到高雄，他都盡力配合，他身為政治素人並不想被歸為哪一派，大家都為黨做事，不應分派系。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。