吳朱鬥上演？吳敦義中委名單 刷掉朱立倫提名的不分區立委

國民黨主席吳敦義今天上任，並公布中央委員提名名單。不過據了解，國民黨立院黨團曾統計黨團立委有意參選中央委員者，並建議吳敦義提名，最後統計出一份10人名單，吳敦義最後只提名其中8人，刷掉朱立倫擔任主席時所提名的不分區立委。

10人名單中包括黃昭順、陳雪生、蔣萬安、費鴻泰、賴士葆、江啟臣、羅明才、李彥秀、陳宜民以及徐榛蔚，黃等6人為現任中央委員，依照慣例會優先提名，吳敦義僅新增蔣萬安、陳雪生兩人的提名，並刷掉陳宜民及徐榛蔚兩名不分區立委。

吳敦義總共可以提名210名中央委員，依照與前主席洪秀柱協調結果，162位現任者優先提名，其餘48名各自新提24人。不過現任藍委如許淑華、廖國棟、呂玉玲等人皆放棄被提名中央委員，名單開出不少空缺。

陳宜民指出，廖國棟擔任總召時曾向吳敦義建議所有藍委都應被提名中央委員，吳當時以名額不足婉拒，不過實際有意願參選中央委員的藍委僅10位，其中6人本來就在優先提名名單內，只有4人需要新增提名，且現任立委許多位表態不再續任，應有更多空間提名。

陳宜民表示，儘管兩人都是不分區立委，卻也用心在為黨服務，他自己就在高雄成立服務處，黨的要求也都配合，參選中央委員一事早已透過多方管道與黨部聯繫，黨部應知情，最後卻不在提名名單內，令他感到遺憾。

陳宜民質疑，不提名有意願參選中央委員的立委反而去提名一些初出茅廬的政二代，「難道是要搞派系？」陳憂心，如果黨內這樣操作方式恐怕會讓黨陷入不團結的狀態。

陳表示，可能有外界認為不分區由朱立倫提名，可能是朱的人，但實際上無論洪、吳、朱、郝等人到高雄，他都盡力配合，他身為政治素人並不想被歸為哪一派，大家都為黨做事，不應分派系。

(中時)