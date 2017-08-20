世大運番外篇！不爽越南被當小國 「她」公開批柯P歧視
經歷滿布風波的開幕式，世大運如今正如火如荼展開中，而先前售票狀況告急時，台北市長柯文哲表示沒有超乎自己的預期，台灣隊賽事票房都很不錯，脫口說出：「你會看越南對多明尼加？我才不信」，沒想到一番話擾毛越南出身的女星海倫清桃，在臉書公開發文表示不爽越南被當小國，更說沒接到市府的活動，是因為歧視所致。
海倫清桃昨在臉書po文，怒指終於知道為何自己3年來都接不到市政府的任何活動，理由還是受到歧視，直呼「在這位市長的眼裡越南是個小國？？？」，表示當時柯P競選時藝人不敢幫他造勢站台，「也只有我這個小國來的藝人力挺他」，委屈表示三年來她啞巴吃黃蓮，沒接到市府活動被酸是她自己的問題，質疑越南及照顧新住民等是否為選舉時被拿出來吃豆腐的「假議題」。
如今聽到柯市長的越南小國論，讓她忍不住舉出各項數字，力證越南不該被當小國，如人口數9600萬人為世界排名13、出口額1621億美元為世界排名27等，但表示下次選舉還是會支持柯P「不過我超不爽就是了」，而網友則留言緩頰，表示柯P這番話應該是說這兩國非關台灣隊，比較自家賽事，較難獲台灣觀眾的關注，應該不是在歧視越南是小國，要海倫清桃別太生氣。
(中時電子報)
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