健康50專欄：令人又愛又恨？世大運少不了他

隨著運動賽會的興起，物理治療師逐漸成為影響運動員表現的重要人物之一。(圖/達志)

你知道提升下肢肌力與控制，可以增加投球速度嗎？你知道軀幹的旋轉與擺臂的流暢性，會影響跑步的動作嗎？你知道棒式訓練可以撐得很久的人，還是有下背疼痛的風險嗎？你知道呼吸肌的肌力訓練，如何影響心肺耐力嗎？這些問題都可以透過動作分析、身體功能分析以及專項化動作分析找到關聯，配合整個運動團隊，共同設計可以提升表現的輔助訓練計畫。物理治療師身為動作的專家，能透過動作分析找到可以加強的環節，提升整體動作品質。

西班牙皇家馬德里隊著名球星C羅2014年在歐洲聯賽冠軍後贈送他的物理治療師名貴跑車，繼而在世界盃後又贈送物理治療師iphone手機，這名物理治療師頓時成為全世界最羨慕的對象。因此物理治療師不再被視為只是「復健」的代表，隨著動賽會的興起，物理治療師逐漸成為影響運動員表現的重要人物之一。在今年的台北世大運運動場上，物理治療師同樣扮演著相當重要的角色。

物理治療師並不只是處理病人的症狀，物理治療專業是利用各種動作、手法與儀器，處理不同健康狀態人口的行動、活動功能與健康需求，幫助大家擁有最佳功能與生活品質。因此，無論是馳騁運動場的競技選手、喜愛運動的民眾都是物理治療師們服務的對象，不需等到受傷才能得到物理治療照護喔！

物理治療師以本體感覺神經肌肉誘發技術與核心控制訓練，協助徑賽選手進行賽前暖身。(邱創圓提供)

既然運動人口是在球場、跑道、健身場域活動，物理治療師自然要走出醫院、走到場上，成為運動人口的後援。治療師在活動前可以提供預防傷害發生的運動指導、貼紮與輔具評估；活動過程中監控並即時處理運動傷害；活動後藉由具實證醫學基礎的介入，加速身體功能的恢復。例如治療師常用於治療各種患者動作的「本體感覺神經肌肉誘發術」，經研究證實，比靜態伸展更適合作為運動/活動前的熱身；治療師在處理骨折患者下肢腫脹的徒手淋巴引流技術，對於長跑後肢體腫脹、疲累的處理也十分有效；指導患者選擇輔具的生物力學知識，也可以在運動人口選擇跑鞋、運動鞋時，提供建議。

物理治療師以徒手淋巴引流技術，加速跳高選手賽後身體功能恢復。(邱創圓提供)

運動愛好者除了不想受傷，更希望能夠突破個人成績，而物理治療師除了能幫助大家「恢復健康」，更希望和大家一起「促進健康」、「增強表現」。練習很久仍舊無法突破成績、運動時間增加就容易受傷、受傷以後被迫停止最喜歡的運動的人們，別忘了運動場上的物理治療師可以成為你的最佳後援。

（本文作者邱創圓為臺灣大學物理治療學研究所博士班第8屆博士生、現職為臺北市立聯合醫院運動選手健康管理中心物理治療師、臺北世界大學運動會運動傷害防護組組長）

(中時電子報)