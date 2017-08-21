男籃亞洲盃》假摔助攻！中國險勝黎巴嫩摘第5

中國隊後衛劉曉宇最後關頭罰進致勝分，靠的竟是對方假摔技術犯規。(取自FIBA官網)

薩德無疑是今年亞洲盃男籃賽地主黎巴嫩20日飲恨落敗的頭號罪人！誰也沒想到，中國大陸與黎巴嫩的第5名之爭，竟因薩德最後37秒假摔被吹技術犯規，讓劉曉宇罰進致勝分，幫助中國79比78險勝，今年亞洲盃第5收場。

整場比賽雙方互有領先，可是黎巴嫩靠著薩德最後1分鐘的進球，取得78比75領先，幸好吳前最後42秒投進追平三分球，接著黎巴嫩歸化球員佩爾進攻犯規，把球權送給中國隊，沒想到此時薩克竟因假摔被吹技術犯規。

這個罕見的判例，讓劉曉宇罰進超前分，儘管中國隊下波攻勢沒進，薩德卻在最後4秒，又發生要命傳球失誤，確定把地主黎巴嫩快要到手的勝利搞砸，難怪38歲老將法迪難過到跪地不起，始終不敢相信這是真的。

劉曉宇、韓德君與吳前各替中國隊拿下13分，顧全12分，胡金秋10分、6籃板，中國隊能在主控郭艾倫因傷缺陣，且僅派出半個國家隊的「藍隊」拿下亞洲盃第5，表現還算勉強及格；黎巴嫩以法迪30分、8籃板最佳。

至於菲律賓靠著羅密歐、萊特各有13分貢獻，終場75比70力挫約旦，搶下本屆亞錦賽第7名。

(中時電子報)