世大運》中華隊首日1銀2銅 獎牌榜暫居15

2017台北世大運，中華代表隊截至20日共計1銀2銅，獎牌榜暫居第15。(林宋以情製表)

世大運跆拳道品勢銅牌陳健銓、女子個人銀牌林侃諭(右)。(林宋以情攝)

台北世大運我國跆拳道品勢林侃諭摘銅。(中央社)

2017台北世大運20日揭開序幕，中華代表隊首日金牌尚未開張，截至20日共進帳1銀2銅，有兩面獎牌來自跆拳道品勢，「漂亮寶貝」林侃諭拿下我國首面獎牌銀牌，男子品勢個人陳建銓並列第4收穫銅牌，舉重男子62公斤級好手高展宏也在晚間再添一面銅牌。

跆拳道品勢女將林侃諭，決賽公認品勢拿下8.16分，自由品勢6.60分，以平均7.54分勇奪我國本屆世大運首面獎牌，隨後男子個人品勢決賽，陳建銓則與伊朗選手並列第4摘銅。

舉重場則在晚間傳捷報，男子62公斤級選手高展宏以抓舉131公斤、挺舉158公斤，總和289公斤再下一面銅牌，我國截至20日共計1銀2銅，獎牌榜暫居第15。高居首位為北韓3金2銀2銅，日本3金1銀1銅居次，南韓2金2銀2銅暫居第3。

(中時電子報)

台北世大運我國跆拳道品勢林侃諭摘銅。(中央社)