世大運獎牌榜 中華1銀1銅暫居15

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傳捷報！世大運跆拳道品勢 林侃諭奪銀、陳建詮獲銅牌
世大運跆拳道品勢林侃諭奪銀、陳建詮獲銅牌。

排名　　國家　　　金　銀　銅　總計

１　　　北韓　　　３　２　０　５

２　　　日本　　　３　１　１　５

３　　　韓國　　　２　２　２　６

４　　　美國　　　１　２　３　６

５　　　俄羅斯　　１　１　５　７

６　　　烏克蘭　　１　１　２　４

７　　　義大利　　１　１　１　３

８　　　墨西哥　　１　１　０　２

８　　　波蘭　　　１　１　０　２

１０　　加拿大　　１　０　０　１

１５　　中華台北　０　１　１　２

(中時電子報)

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關鍵字：世大運獎牌榜中華台北
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