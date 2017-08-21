布裘莊園燈光惹訴 爭智慧財產權

布裘位於法國普羅旺斯的這個莊園，斥資數百萬美元的燈光設計惹來智慧財產權訴訟。(圖:美聯社)

莊園內的燈光設計主題是善用自然光。(圖:美聯社)

法國設計師紹登(Odile Soudant)將布萊德彼特告上法院，要爭該燈光設計的智慧財產權。(圖:美聯社)

好萊塢明星布萊德彼特與裘莉共享的一個法國莊園，內部斥資數百萬美元的燈光設計近來引發爭議。一名法國設計師今年4月才剛打贏與布萊德彼特之間針對酬勞問題的官司，獲賠66萬美元，現在她又打算向布萊德彼特爭回燈光設計的智慧財產權。

這個位於法國普羅旺斯的Miraval城堡莊園，是布萊德彼特(Brad Pitt)和安潔莉娜裘莉(Angelina Jolie)共享的產業，兩人在此歡度了美好的時光，包括裘莉2008年生下雙胞胎、莊園開展產酒事業以及兩人在2014年結婚。

美聯社報導指出，兩人買下這個17世紀的莊園後不久，布萊德彼特便對外尋求設計師，要將其重新設計成21世紀的莊園。法國女設計師紹登(Odile Soudant)與她的公司獲聘負責設計莊園內的燈光，她當時的設計是以善用莊園內的自然光做為訴求。

不過紹登最近將布萊德彼特告上法院，指控因其拒絕支付高額的建築費用，導致紹登的生意做不下去並且損害其事業。當初為了全心投入這項莊園的燈光計畫，她把所有生意都推掉，以致蒙受巨大損失。

布萊德彼特團隊則否認指控，強調該設計延遲完成並且超出預算，同時又堅稱，這個燈光設計是布萊德彼特的構想，並非紹登的構想。其團隊還透露，布萊德彼特已經針對這個燈光項目，支付給紹登超過470萬美元的費用，但她根本沒有完成工作。

法庭在今年4月宣判布萊德彼特必須支付紹登66萬美元，包括未支付的酬勞以及對其事業和形象造成的損害賠償。

不過紹登並不滿足於此，她打算再提訴訟，爭回這個燈光設計項目的智慧財產權。由於布萊德彼特認為這個設計是他的智慧財產權，紹登設計師不能將這個成品放在自己的作品集當中，因此本月提出訴訟，希望從布萊德彼特手上，爭回該燈光設計的智慧財產權。

布萊德彼特的發言人則回應指出，布萊德彼特深深地投入的該莊園的重新翻修設計，他還有許多手繪稿顯示該莊園設置的燈光有很多是出自他自己的構想。

(中時電子報)