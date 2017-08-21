涉世大運襲警 顏才仁遭聲押

台北世大運開幕，卻有反年改抗議團體鬧場、推擠，「南台灣抗暴聯盟」發言人顏才仁更涉嫌出手攻擊員警。台北地檢署前日深夜緊急簽發拘票，昨由員警南下高雄將顏拘提到案，複訊近5小時後，檢察官認顏涉犯強制、公然聚眾妨害公務、傷害等罪，且有反覆實施、滅證、勾串之虞，另有共犯在逃，今凌晨1時許聲請羈押。

北院今日將於今日上午開庭。

(中時)