北美日全蝕將至 專用眼鏡狂缺貨
美國民眾瘋狂等待明天日全蝕到來，從美國奧勒岡州到南卡羅來納州部分地區的民眾，當地時間21日將陸續看到日全蝕，美國所有其他地區民眾，也都會看到部分的日蝕。為了欣賞這個天文奇觀，全美各地專門用來看日全蝕的護目眼鏡早已賣到缺貨。
根據美國太空總署的預測，從奧勒岡州到南卡羅來納州共70英里沿線一帶可以看到日全蝕。日全蝕發生的時間將從太平洋時間21日上午10:16於奧勒岡州林肯縣開始，然後持續往東移動，一直到美東時間下午2:48從南卡州的查爾斯頓市離開。
大批發燒友都已經抵達預計會發生日全蝕的多處地點等待，屆時會有1-2分鐘的時間，白天會瞬間變成黑夜。至於看不到日全蝕的，在北美洲其他地區也都可以看到部分日蝕，屆時日蝕將會橫越美國大陸，最晚在21日東岸時間4:09結束。
不過欣賞日蝕不能只用肉眼觀看，因為直視太陽光會引起視網膜破壞而影響視力，而一般的太陽眼鏡因為不能過濾紅外線和紫外線，觀看日蝕也不安全。目前美國市面上販售的護目眼鏡都已經賣到缺貨，如果沒有保護措施，民眾要記得不可直視日蝕，或建議改由收看電視或網路轉播。
美國太空總署除了在官網上轉播最新動態，也會在各大社交媒體上發布最新動態。
(中時電子報)
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