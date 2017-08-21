金山「藷」來寶 焢窯趣！滿天星斗來相陪

2017年新北健康三寶─藷來寶 焢窯趣創紀錄的千人500窯焢窯活動熱鬧展開。（新北市農業局提供）

暑假快接近尾聲了！2017年新北健康三寶─藷來寶 焢窯趣創紀錄的千人500窯焢窯活動熱鬧展開，不間斷的音樂饗宴、晚間的「藷星星」觀星活動以及新北歡樂遊high翻金山，結合了體驗、旅遊和展售。

為了避開艷陽高照的正午，今年改由下午開始並延續到夜晚，烘窯的規模也擴大至500窯，除了大朋友小朋友都愛的鬆軟甜蜜新北甘藷，還有豐富的烤肉組合，十人一窯好玩又滿足，搭配舞台的音樂表演，絕對是暑假最有趣的新北田園活動。

市長朱立倫也到場與市民同樂，同時表示本次的活動要讓大家遠離城市的喧囂，在農田裡烤甘藷體驗古早台灣的農村生活，讓從小在都市生活的大小朋友親近大自然、重拾最單純的快樂，另外也鼓勵無法親自到場參與的民眾前往位於台北的希望廣場農夫市集，採購高品質的新北甘藷。

新北市政府農業局表示，甘藷是新北市重要的農特產品，特別是金山甘藷，不僅品種多樣，又因種植環境適宜、農民勤奮照顧，讓金山甘藷名聲遠播，今年新北健康三寶─甘藷，除了創意食神競賽，更有甘藷伴手禮票選活動、金山甘藷王競賽、田園焢窯體驗、新北歡樂遊等活動，歡迎大家多多採購並到甘藷產地一遊。

(中時電子報)