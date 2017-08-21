金山青農飆創意！「多彩甘藷」美味又營養

57號黃心甘藷，以及富含花青素的日本品種紫玉甘藷等，各種顏色甘藷集合在一起，色彩繽紛。（新北市農業局提供）

新北市甘藷進入盛產季節，金山區青年農民楊新基發揮創意，除了種植常見的台農66號紅心甘藷和台農57號黃心甘藷外，近來又增加口感香Q，富含花青素的日本品種紫玉甘藷，各種顏色的甘藷集合在一起，色彩繽紛，很能吸引消費者目光。

「新北健康三寶」之一的甘藷目前已進入盛產期，北海岸淡水、三芝、石門、金山、萬里等區背山面海，土壤略帶沙質，排水性佳，特別適合種植甘藷，每年通常在4至5月種植，8月份開始採收，且北海岸地區夏季日照充足雨量少，光合作用旺盛，生產的甘藷特別優質，香甜可口，現在吃正是時候。

青年農民楊新基是金山區種植甘藷面積最大的青農代表，年輕時曾從事鐵工的他，15年前因不捨父親年邁辛勞，下定決心返鄉繼承家業種植甘藷，卻因為農村人口嚴重老化，年年面臨缺工窘況，近年來他嘗試改變，在農業局補助下引進甘藷自動插苗機，漸漸解決人力不足的問題，種植出高品質甘藷撐起一家生計，目前與家人共同經營知名店家「金山楊家紅心蕃薯」，自產自銷。

楊新基表示，金山地區主要種植甘藷品種以台農66號紅心甘藷為主，產期在每年的8至11月，口感軟Q，香甜可口，為了提供消費者更多選擇，近來增加種植57號黃心甘藷，以及富含花青素的日本品種紫玉甘藷等，各種顏色甘藷集合在一起，色彩繽紛，歡迎大家來品嚐香甜可口又健康的「多彩甘藷」。

農業局表示，為了解決農村人力不足的問題，新北市積極鼓勵青年農民返鄉務農，補助農友購入自動化機械協助耕作，並且每年補助農友購買甘藷種苗及生產資材，降低農友生產成本。民眾如欲購買甘藷，請洽金山楊家紅心番薯0983-428948，或洽金山地區農會(02)2498-1100、三芝區農會(02)2636-3111、石門區農會(02)2638-1005、淡水區農會(02)2620-2290。

(中時電子報)