巴塞隆納恐攻嫌犯逃至法國？
西班牙警方今天指出，上週在巴塞隆納市中心蘭布拉大道造成13死、逾百人傷的駕車恐襲分子可能已潛逃至法國，全面大搜索行動仍在持續進行中。
巴塞隆納卡塔蘭警局局長區波羅今天在記者會上指出，駕駛白色箱型車進行恐襲的嫌犯很可能已經從西班牙越界潛逃至法國了。區波羅說，「我們並未掌握具體資訊，但亦無法排除。」這一全面大搜索行動已經超過48小時了，目前仍在持續搜捕這位在逃的恐襲嫌犯。
區波羅局長指出，警方已經確認了日前在巴塞隆納和坎布里爾斯發生兩起恐襲事件的12位涉案嫌犯的身分，其中5位已遭警方擊斃、4位已遭逮捕，仍有3位嫌犯在逃。這兩起恐攻事件，總共造成14死、逾120人傷。
巴塞隆納市中心蘭布拉大道17日下午5時30分左右，一輛白色箱型車衝向人行道、衝撞人群，造成嚴重傷亡，駕車嫌犯輾過逾百位遊客後下車徒步逃跑。另外，在蘭布拉大道恐攻之後，當晚又在60英哩外的砍布瑞爾斯爆發駕車衝撞行人的恐攻事件，造成1死、6傷。
(中時電子報)
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