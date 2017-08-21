天鴿發海警 台東、屏東戒備
氣象局已於昨晚11時30分發布輕度颱風天鴿的海上颱風警報，並恐於今天中午前後，先針對台東、屏東等發布陸上颱風警報，而隨後高雄及台南也可能列入陸上警報區域，請民眾及早做好防颱準備。
天鴿颱風目前位置在北緯20.1度，東經124.8度，即在鵝鑾鼻的東南東方約450公里之海面上。7級風暴風半徑100公里，以每小時12轉17公里速度，向西北西進行。
其暴風圈已朝巴士海峽接近，對臺灣東南部海面及巴士海峽構成威脅，臺灣東南部海面(含蘭嶼、綠島)及巴士海峽航行及作業船隻應嚴加戒備。
而從21日下午起，受到颱風及其外圍環流影響，臺灣東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島及西南部沿海地區將有長浪發生，前往海邊活動請注意安全。另外適逢大潮期間，沿海低窪地區應防淹水及海水倒灌。
(中時電子報)
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