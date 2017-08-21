南非超載小巴失速摔堤防　至少19死

小巴摔落堤防的意外現場。(圖取自當地政府網站)

南非東部一輛因超載造成駕駛失速的迷你巴士，當地時間周日(20日)發生摔落堤防的意外，造成車上至少19人死亡，其中18人在意外發生時當場死亡，另外7人仍在醫院觀察。南非交通部說，這輛小巴發生意外時，包括駕駛在內共有26人在車上，非法超載10幾人之多。

CNN報導南非地方政府官員說，一輛迷你小巴在誇祖魯-納塔爾省(KwaZulu-Nata)主要道路的橋上行駛時，因車上超載10多人，造成駕駛失速意外摔落橋邊堤防，包含在駕駛在內共有26人，其中18人當場斃命，隨後又更新死亡人數為19人，但並未說明原因。截至周日晚間為止，車上另外7人仍留院觀察。

南非交通部說，這輛迷你巴士比合法載客人數多載了10幾人，共有26人在小巴上，目的地是開往當地教堂。醫護人員說當他們趕抵現場時，發現多具屍體躺在翻覆的小巴周圍。目前當地警方正在調查小巴意外翻覆的肇事原因。

(中時電子報)