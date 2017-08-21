天鴿逼台天氣不穩 周二影響最大！世大運恐受風擾

天鴿逼台，周二影響最大！(取自中央氣象局)

輕度颱風天鴿的海上警報已經發布，而今受到颱風或其外圍環流影響，東半部及南部地區有短暫陣雨或雷雨，北部及中部地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率。溫度方面，北部仍感炎熱，高溫26-37度、中部26-35度、南部也是26-35度，東部則因雲量多和降雨，高溫約在32、33度。

另外下午起臺灣北部、東半部、恆春半島沿海空曠地區（含蘭嶼、綠島）及澎湖、金門、馬祖有8至9級強陣風；東半部沿海及南部沿海地區易有長浪發生，請注意。

天鴿颱風預計在今天中午前後發布陸上颱風警報，其暴風圈恐在周二(22日)清晨前開始碰觸東南部與恆春半島陸地，至於颱風中心最接近或登陸的時間點，應該是會落在周二中午前後。到了周二下午至傍晚，天鴿預計將逐漸進入台灣海峽南部，暴風圈屆時恐會壟罩整個南台灣。而台灣本島要脫離天鴿的暴風圈，時間點應該已經要到周二晚間之後。

適逢世大運比賽期間，雖然比賽場地都集中在北台灣，但颱風於周二也會對北台灣造成影響，尤其當天林口有射箭比賽、天母有棒球比賽，新竹以北又有4場足球賽，恐會受天鴿的8級陣風干擾。

而包含中央氣象局在內，其他各國日本、韓國、香港等氣象單位，對於天鴿的路徑預測幾乎差不多，周二整天將是颱風影響台灣最大的時候，民眾不可掉以輕心。

(中時電子報)