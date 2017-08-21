男籃亞洲盃》澳洲奪首冠 南韓季軍
文章來源：FIBA
今年起改制的2017亞洲盃男子籃球賽，今（21）晨在黎巴嫩首都貝魯特圓滿落幕，首次參賽的澳洲隊以79比56輕取伊朗奪下冠軍，南韓則以80比71擊退紐西蘭贏得季軍。本屆賽會前八名依序是：澳洲、伊朗、南韓、紐西蘭、中國、黎巴嫩、菲律賓、約旦。
中華男籃日前在12強戰敗給澳洲隊已提前結束本屆賽事，中華隊因晉級12強，仍取得參加2019年世界盃男籃資格賽的機會，比賽將於11月下旬於澳洲、日本、菲律賓等三地陸續開打。
亞洲盃男籃賽即昔日之男籃亞錦賽，國際籃球總會（FIBA）為因應世界潮流，於今年起將大洋洲籃協併入亞洲籃協，從而將過去兩年一屆的亞錦賽改制為四年一屆的亞洲盃（ASIA CUP)，澳洲、紐西蘭以大洋洲前兩名取得本屆亞洲盃參賽資格，此項改革，立即為亞洲籃壇生態帶來衝擊。
澳洲為世界男籃強權，本屆賽會以沒有效力NBA球員助拳的陣容，即以其札實的籃球實力和高大的體型主宰全局，在冠軍戰中輕鬆取勝昔日的西亞強權伊朗。而此次改革的利弊雖然各方說法不一，但已是勢所難免，且亞洲各國籃協也早有尋找外援，以增強實力的作法以茲因應。
比較有趣的是，本屆賽會最終選出的大會最佳五人分別是：哈達迪（伊朗 Hamed HADDADI）、吳世庚（南韓）、法迪（黎巴嫩 Fadi EL KHATIB）、賈西迪（伊朗 Mohammad JAMSHIDI）、拉卡瓦（紐西蘭 Derone RAUKAWA），而賽會的MVP則是伊朗長人哈達迪，拿下冠軍的澳洲隊最終無一人獲選，在國際性賽會中實屬罕見。
(中時電子報)
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