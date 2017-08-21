才不是床單棉被！夏天「這裡」塵蟎最多

廚房裡居然也多塵蟎！(達志影像/shutterstock提供)

居家清潔的大敵「塵蟎」，不少家庭主婦聞之色變，但許多人以為塵蟎最愛待在床上，所以透過勤換棉被床單來抗塵蟎，但其實夏天家中還有一個意想不到的地方塵蟎數量居然跟臥室的床上有得比，那就是廚房。

在解釋廚房為何塵蟎多之前，首先要了解對於塵蟎有利的生存環境。塵蟎主要以蛋白質、澱粉為食，且其最佳生長室溫約介於攝氏20∼30度之間，再加上濕度60％以上的環境－這地點不就在形容廚房嗎。而如果再更準確的說，「塵蟎危機」其實就藏在廚房裝了各式料理粉的瓶罐中。

研究指出，食物只要開封後，就算你在封口束上橡皮筋，對於微小的塵蟎來說依舊能暢行無阻，且除了在麵粉、可可粉等都發現過塵蟎之外，另外包含了柴魚片、味噌，甚至乾香菇都有它們的蹤跡。

而要妥善保存這些已開封食品，防止塵蟎入侵，專家也建議，只要將任何開封過後的食品，冰入冰箱冷藏或冷凍庫中，就可以有效抑制塵蟎產卵。但如果是不能冷藏的食品，開封後也可以移入真空保鮮袋，都能有效抗塵蟎。

(中時電子報)